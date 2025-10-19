Querung für Tiere Grünbrücke wird bei Oberhaid über die A3 gebaut 19.10.2025, 17:00 Uhr

i So sieht die Grünbrücke an der A71 nahe der Anschlußstelle Stadtilm aus. Ähnlich könnte das Bauwerk bei Oberhaid gestaltet werden. Mithilfe einer solchen Brücke soll es Wild ermöglicht werden, die Autobahn gefahrlos zu überqueren und dessen durch die Straße zerschnittenen Lebensräume zu verbinden. dpa-Zentralbild / Michael Reichel / Michael Reichel. dpa

Bei Oberhaid entsteht ein besonderes Bauwerk: eine Brücke – nicht für Autos, sondern für Tiere. Die geplante Grünbrücke über die A3 soll Lebensräume wieder verbinden und Wildtieren sichere Wege bieten. Baubeginn ist für 2026/27 vorgesehen.

Die schon lange geplante Grünbrücke im Westerwald kommt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, soll die Querung bei Oberhaid entstehen. Die Pressestelle in Montabaur teilt mit: „Im Rahmen der zwischenzeitlich abgeschlossenen Neuordnung und Erweiterung der Verkehrsflächen im Bereich des Parkplatzes Welschehahn an der A3 wird mit der geplanten Grünbrücke bei Oberhaid die Überführung eines Wildtierwechsels ...







Artikel teilen

Artikel teilen