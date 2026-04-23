Westerwälder Kreistag Großteil des Sondervermögens soll in Brandschutz gehen Markus Müller 23.04.2026, 16:30 Uhr

i Die meisten Wäller Verbandsgemeinden wollen zum Teil erhebliche Teile des Sondervermögens in den Brandschutz investieren. Die Verbandsgemeinden Montabaur (hier ein Foto des derzeitigen Fahrzeugs) und Wirges wollen zum Beispiel neue Drehleitern anschaffen. Markus Müller

Der Westerwälder Kreistag hat entschieden, dass von dem sogenannten Sondervermögen von Bund und Land knapp 55 Millionen Euro beim Kreis bleiben und knapp 110 Millionen Euro an die Verbandsgemeinden fließen. Aber wofür soll das Geld ausgegeben werden?

Ein großer Teil des dem Westerwaldkreis zustehenden sogenannten Sondervermögens von Bund und Land in Höhe von knapp 165 Millionen Euro soll nach den derzeitigen Planungen in den nächsten zehn Jahren in den Brandschutz fließen. Der Kreistag hat jetzt einstimmig beschlossen, dass knapp 55 Millionen Euro beim Kreis bleiben und knapp 110 Millionen Euro an die Verbandsgemeinden gehen.







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