Eine mehrstündige Suche der Polizei mit starken Kräften hat Anwohner in Wirges am Sonntag in Atem gehalten. Wie unsere Zeitung erfuhr, wurde eine Frau (31) durch Schläge verletzt und bedroht. Bei der Suchaktion kam auch ein Helikopter zum Einsatz.

Häusliche Gewalt in Wirges: Ein Streit zwischen einem Mann (38) und einer Frau (31) ist am Sonntag aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizeiinspektion Montabaur auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, habe es am Sonntagmittag eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, wobei die Frau durch Schläge verletzt worden sei. Der Mann habe diese auch bedroht, sei aber, nach dem er die Beamten bemerkt habe, geflüchtet. Nur spärlich bekleidet mit einer Unterhose soll der mutmaßliche Täter anschließend durch Gärten in Wirges vor den Beamten geflohen sein. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

„Wir wurden gegen 11:20 Uhr alarmiert“, informiert ein Polizeibeamter auf Anfrage unserer Zeitung. Neben mehreren Streifenwagen waren auch ein Rettungswagen sowie ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Die Suche nach dem Mann dauerte mehrere Stunden bis 17 Uhr an, gefunden wurde er jedoch nicht. Auf Nachfrage betont die Polizeiinspektion Montabaur, das zu keiner Zeit eine Gefahr für Anwohner bestanden habe. Der Name des Mannes sei der Polizei bekannt.