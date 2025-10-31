Viele Beteiligte sorgten dafür, dass die Sanierung der katholischen Pfarrkirche St. Bonifatius Wirges professionell vonstattenging. Bei der Restaurierung des kirchlichen Gebäudes kam uralte handwerkliche Tradition zum Tragen.
Dem Wirgeser Pfarrer Andreas Fuchs war es ein Bedürfnis, in einer Feierstunde den Handwerkern für deren Arbeit an der Pfarrkirche, dem „Westerwälder Dom“, Dank zu sagen. Der Einladung waren neben Vertretern des Pfarrgemeinde- und -verwaltungsrates, des pastoralen Teams und der Pfarrverwaltung, Sachverständige, die Steinmetze und die Glaser gefolgt.