Der Bad Marienberger Autosalon lockte viele Menschen in die Stadt, denn das Interesse am Autokauf ist groß. Doch die Entscheidung für ein E-Auto oder einen Benziner bleibt weiterhin für viele zwiespältig.
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Bei bestem Wetter strömten am vergangenen Sonntag zahlreiche Besucher zum Autosalon mit verkaufsoffenem Sonntag nach Bad Marienberg. Die Besucher konnten sich über ein vielfältiges Angebot freuen, denn die Straße wurde gesäumt von verschiedenen Verkaufsständen mit Deko, Lederwaren, Kleidung und Kunsthandwerk.