Stadtgeschichte auf 520 Seiten Großes Interesse an neuer Chronik von Ransbach-Baumbach Hans-Peter Metternich 18.12.2025, 20:00 Uhr

i Kurt Schüler (links) und Wolfgang Schuld (rechts) gaben zu der Moderation von Berthold Steudter bei der Vorstellung der brandneuen Chronik von Ransbach-Baumbach mit Beispielen aus dem Werk einen kleinen Einblick in den Almanach, der von dem langen Weg dieser Region durch die Jahrhunderte erzählt. Hans-Peter Metternich

520 Seiten, zwei fusionierte Dörfer, eine gemeinsame Geschichte: Die neue Chronik von Ransbach-Baumbach lässt Jahrhunderte lebendig werden. Vom Mittelalter bis heute erzählt sie von Wandel, Identität und Zusammenhalt. Ein Buch, das neugierig macht.

„Zwei Dörfer – eine Stadt – Die Töpferstadt Ransbach-Baumbach und ihre Geschichte“: So titelt die brandneue Chronik der Orte Ransbach und Baumbach, die 1969 zur Gemeinde Ransbach-Baumbach zusammengeschlossen wurden. Jetzt wurde dieses 520 Seiten starke Werk im Pleurtuit-Saal der Stadthalle öffentlich vorgestellt.







