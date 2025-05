Vielseitige Aktivitäten locken Groß und Klein am Muttertag in den Stöffel-Park. Zwischen den imposanten Industrieanlagen gibt es viel zu entdecken, warten Mitmach-Aktionen auf Akteure. Auch für Unterhaltung ist gesorgt.

Traumhaftes Wetter, eine besondere Location und kostenfreier Eintritt – damit gab es beste Voraussetzungen für das neunte Kreisfamilienfest, das diesmal den Stöffel-Park in Enspel in ein Spieleparadies verwandelte. Dazu hatte die Kreisjugendpflege des Westerwaldkreises zusammen mit den Jugendpflegen aller Verbandsgemeinden sowie vielen Vereinen und Organisationen aus dem Jugendbereich eingeladen, betont die Kreisverwaltung in ihrem Bericht.

Wow! Mit etwas Mut konnte man in luftiger Höhe schweben. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Eine ruhige Hand und etwas Glück waren hier gefragt. Die riesigen Seifenblasen glitzerten herrlich in der Frühlingssonne und waren ein Heidenspaß für die Kids. C_Roemo_ Das Kreisfamilienfest lud zu XXL-Spielen ein. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Das Kreisfamilienfest lud zu XXL-Spielen ein. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Viele testeten ihr Können an traditionellen Spielen wie Schach oder Mensch-ärgere-dich-nicht. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Auch die Erwachsenen waren zum Ausprobieren eingeladen. Zwischen den eindrucksvollen Industrieanlagen gab es überall etwas Spannendes zu entdecken. Viele testeten ihr Können an traditionellen Spielen wie Schach oder Mensch-ärgere-dich-nicht. Die Highlights bildeten die Riesen-Hüpfburgen und das Ausweichspiel „Melt Down – der Abräumer“. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Für Spaß und Action war reichlich gesorgt. Auch Kämpfe wurden ausgetragen. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Die riesigen Seifenblasen glitzerten herrlich in der Frühlingssonne und waren ein Heidenspaß für die Kids. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Papa und Sohn als starkes Team. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Jonglagematerialien lagen im Zirkuszelt zum Austesten bereit. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Beim Kreis-Familienfest konnte nach Herzenslust gehüpft und gerutscht werden. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer In Kisten ging es flott voran. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Jonglagematerialien lagen im Zirkuszelt zum Austesten bereit. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Beim Kreis-Familienfest gab es viele Spielmöglichkeiten. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Beim Kreis-Familienfest gab es viele Spielmöglichkeiten. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer Für eine stimmungsvolle Untermalung sorgte das abwechslungsreiche Bühnenprogramm. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer 1 / 18

Insgesamt 38 Anbieter zeigten, was sie alles spieletechnisch „in petto“ haben. Mehr als 140 Helfer, viele davon ehrenamtlich, sorgten dafür, dass das Kreisfamilienfest wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. „Es ist beeindruckend, was hier Hand in Hand erreicht wurde, mit wie viel Herzblut und Engagement die Jugendbetreuer des Westerwaldkreises, der Verbandsgemeinden, der vielen Initiativen und Vereine dieses Fest gestaltet haben. Dafür gebührt ihnen Anerkennung und ein großes Dankeschön“, lobte Gabriele Wieland, Erste Kreisbeigeordnete. Die umfangreiche Hauptorganisation hatte die Jugendpflege der VG Westerburg als Gastgeber übernommen.

Zwischen den eindrucksvollen Industrieanlagen gab es überall Spannendes zu entdecken. Viele testeten ihr Können an traditionellen Spielen wie Schach oder Mensch-ärgere-dich-nicht. Höhepunkte waren die Riesen-Hüpfburgen und das Ausweichspiel „Melt Down – der Abräumer“. Mutige konnten sich mit einer Seilbahn von einer Brücke schwingen, ihr Können beim Skateboardfahren, im Hindernis-Parcours oder mit Jonglagematerialien im Zirkuszelt ausprobieren. Zudem gab es künstlerische Mitmach-Aktionen, von Bastelstationen bis zu Percussionangeboten der Kreismusikschule. Hinzu kamen Führungen auf dem Gelände, echte und Modell-Baufahrzeuge in Aktion, Quiz und vieles andere mehr. Für eine stimmungsvolle Untermalung sorgte das abwechslungsreiche Bühnenprogramm. Zudem gab es Infoangebote – etwa zum Pflegekinderdienst und die Unterstützung durch den Arbeitskreis „Frühe Hilfen“.