Veranstaltung in Wirges Großer Andrang bei Infoabend zur Windkraft erwartet Thorsten Ferdinand 05.02.2026, 17:00 Uhr

i An einer Schutzhütte im Gebiet "Drei Eichen" machen Windkraftgegner ihre Position deutlich. Thorsten Ferdinand

Mit Spannung erwarten viele Einwohner der Verbandsgemeinden Wirges und Selters die Informationsveranstaltung zu einem möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“. Nun stehen der Termin und der Ablauf des Abends fest.

Seit bekannt wurde, dass im Gebiet „Drei Eichen“ zwischen den Ortsgemeinden Leuterod, Helferskirchen, Vielbach und Quirnbach ein Windpark entstehen könnte, wird das Thema kontrovers diskutiert. Nun steht ein Informationsabend zur Windenergie in den Verbandsgemeinden Wirges und Selters bevor.







