Veranstaltung in Wirges
Großer Andrang bei Infoabend zur Windkraft erwartet
An einer Schutzhütte im Gebiet "Drei Eichen" machen Windkraftgegner ihre Position deutlich.
An einer Schutzhütte im Gebiet "Drei Eichen" machen Windkraftgegner ihre Position deutlich.
Thorsten Ferdinand

Mit Spannung erwarten viele Einwohner der Verbandsgemeinden Wirges und Selters die Informationsveranstaltung zu einem möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“. Nun stehen der Termin und der Ablauf des Abends fest.

Lesezeit 1 Minute
Seit bekannt wurde, dass im Gebiet „Drei Eichen“ zwischen den Ortsgemeinden Leuterod, Helferskirchen, Vielbach und Quirnbach ein Windpark entstehen könnte, wird das Thema kontrovers diskutiert. Nun steht ein Informationsabend zur Windenergie in den Verbandsgemeinden Wirges und Selters bevor.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren