Aktion läuft bis 23. Oktober Große Vielfalt bei der Bad Marienberger Kunstmeile 01.10.2026, 13:30 Uhr

i Zur Vernissage für die Bad Marienberger Kunstmeile versammelten sich die teilnehmenden Künstler im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung. Noch bis 23. Oktober sind ihre Werke in unterschiedlichen Geschäften in der Bismarckstraße sowie in der Verwaltung zu sehen. Röder-Moldenhauer

Bei der Bad Marienberger Kunstmeile bilden Kunst und Handel seit jeher eine Einheit – ein Konzept, das seit vielen Jahren gut funktioniert. Jetzt wurde die 28. Auflage der Veranstaltung eröffnet.

Eine ungewöhnliche Möglichkeit, Kunst zu begegnen, bietet seit vielen Jahren die Bad Marienberger Kunstmeile. Dabei stellen die Teilnehmer ihre Werke für mehrere Wochen in Geschäften der Stadt aus. Aktuell ist es wieder so weit: Vor wenigen Tagen wurde die 28.







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