Band Scapegoat Ltd. betroffen Große Solidarität nach Brand in Hausener Lagerhalle Mariam Nasiripour 27.10.2025, 18:15 Uhr

i Einige Tage vor dem Brand hat die Band noch in der Lagerhalle geprobt. Mariam Nasiripour

Am Dienstagmorgen zerstörte ein Brand eine Lagerhalle in Waldbrunn-Hausen, in der insgesamt fünf Bands normalerweise proben. Auch ihr Equipment wurde zerstört. Nun äußert sich der betroffene Fronstänger Mike Nasty von Scapegoat Ltd. zum Schaden.

Insgesamt fünf Bands haben in der Lagerhalle geprobt, die am frühen Dienstagmorgen durch die Flammen vollständig zerstört wurde. Sie alle haben ihr Equipment und ihre Instrumente verloren. Unter ihnen Scapegoat Ltd., die das Christmas Metal Meeting in Rennerod im Dezember veranstalten.







