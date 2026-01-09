Rückblick und Ausblick Große Projekte stehen 2026 in Ransbach-Baumbach an Camilla Härtewig 09.01.2026, 14:00 Uhr

i 2026 stehen in der Stadt Ransbach-Baumbach (hier das Rathaus) wichtige Themen an. Dazu zählen das Neubaugebiet „Fuchshohl 2“, das Gewerbegebiet „Concordia“, die Altstadtsanierung mit dem „Wohnhof Masselbach“, aber auch der Anbau der Grundschule Ransbach-Baumbach. Camilla Härtewig

Nach der Fertigstellung der Rheinstraße richtet Ransbach-Baumbach den Blick nach vorn. Stadtbürgermeister Michael Merz benennt die zentralen Aufgaben für 2026. Die Vermarktung von Fuchshohl 2, Gewerbeansiedlungen und Infrastruktur stehen im Fokus.

Die Fertigstellung der Rheinstraße war 2025 ein Höhepunkt für Ransbach-Baumbach. Welche Herausforderungen und Themen werden die Töpferstadt in diesem Jahr bewegen? Mit Stadtbürgermeister Michael Merz wirft unsere Zeitung einen Blick zurück und wagt auch einen Ausblick auf die kommenden Monate.







