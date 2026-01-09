Große Projekte stehen 2026 in Ransbach-Baumbach an

Nach der Fertigstellung der Rheinstraße richtet Ransbach-Baumbach den Blick nach vorn. Stadtbürgermeister Michael Merz benennt die zentralen Aufgaben für 2026. Die Vermarktung von Fuchshohl 2, Gewerbeansiedlungen und Infrastruktur stehen im Fokus.
Die Fertigstellung der Rheinstraße war 2025 ein Höhepunkt für Ransbach-Baumbach. Welche Herausforderungen und Themen werden die Töpferstadt in diesem Jahr bewegen? Mit Stadtbürgermeister Michael Merz wirft unsere Zeitung einen Blick zurück und wagt auch einen Ausblick auf die kommenden Monate.