Im Archiv geblättert Große DRK-Ehre für Elisabeth Ramroth aus Siershahn Hans-Peter Metternich 01.11.2026, 12:00 Uhr

i Landrat Norbert Heinen verleiht Elisabeth Ramroth aus Siershahn für besondere Verdienste die Goldene Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes. Foto Heinz Ewald

Was war vor 50 Jahren im Westerwaldkreis los? Unser Mitarbeiter Hans-Peter Metternich hat im Archiv geblättert und manch spannende Schlagzeile im November 1976 entdeckt.

Ehrungen und verschiedene Bauprojekte bestimmten im November 1976 die Schlagzeilen in unserer Zeitung.1. November: Als erste Frau aus Siershahn wird Elisabeth Ramroth die Gedenkmünze der Gemeinde in Gold verliehen. Doch das ist „nur das Beiwerk“ einer Auszeichnung, die das Wirken der verdienten Rotkreuzlerin würdigt: Seit 50 Jahren ist sie im DRK-Ortsverein Siershahn aktives Mitglied.







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