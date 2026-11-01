Was war vor 50 Jahren im Westerwaldkreis los? Unser Mitarbeiter Hans-Peter Metternich hat im Archiv geblättert und manch spannende Schlagzeile im November 1976 entdeckt.
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Ehrungen und verschiedene Bauprojekte bestimmten im November 1976 die Schlagzeilen in unserer Zeitung.1. November: Als erste Frau aus Siershahn wird Elisabeth Ramroth die Gedenkmünze der Gemeinde in Gold verliehen. Doch das ist „nur das Beiwerk“ einer Auszeichnung, die das Wirken der verdienten Rotkreuzlerin würdigt: Seit 50 Jahren ist sie im DRK-Ortsverein Siershahn aktives Mitglied.