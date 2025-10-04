Im Stadtrat Ransbach-Baumbach sorgt der Partnerschaftsausschuss für Diskussionen. Streitpunkt: nichtöffentliche Sitzungen und die Forderung nach mehr Transparenz. Ein Antrag der SPD zur Änderung der Geschäftsordnung scheiterte deutlich.
40 Jahre besteht die Freundschaft zwischen der französischen Stadt Pleurtuit und Ransbach-Baumbach schon. Dieser runde Geburtstag wurde in und um die Stadthalle im Mai groß gefeiert. Die Pflege der Freundschaft, gemeinsame Feste und die Planung gegenseitiger Besuche liegen in den Händen des sogenannten Partnerschaftsausschusses.