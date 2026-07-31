Massiver Einsatz für Feuerwehr Großbrand in Siershahn verursacht Millionenschaden Katrin Maue-Klaeser 31.07.2026, 23:20 Uhr

i Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand der Eingangsbereich der Shishalounge in Vollbrand. Hans-Peter Metternich

Rund 170 Feuerwehrleute waren in Siershahn stundenlang im Einsatz. Der Gewerbekomplex an der Bunzlauer Straße ist durch den Brand massiv beschädigt. Die Ausbaupläne der Besitzer gehen in Rauch auf.

Ismajl und Fidan Dervishaj stehen vor den rauchenden Trümmern ihrer Existenz. Die beiden Männer berichten, dass sie zusammen mit ihrem Bruder Agron Dervishaj in den vergangenen fünf Jahren mehrere Millionen Euro in den Gebäudekomplex in Siershahn investiert haben, der am Freitagnachmittag bei einem Großbrand schwer beschädigt wurde.







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