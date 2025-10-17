Rund 40 zusätzliche Stores und eine fast doppelt so große Verkaufsfläche: Das Outlet in Montabaur soll ab dem kommenden Jahr erweitert werden. Bei einem Ortstermin sprach Innenminister Michael Ebling auch über die Auswirkungen auf umliegende Städte.
Lesezeit 2 Minuten
Zehn Jahre nach der Eröffnung des Outletcenters in Montabaur rückt die Erweiterung des Einkaufszentrums näher. Sofern der Bebauungsplan für das Gebiet im kommenden Jahr rechtskräftig wird, sollen die Bauarbeiten 2026 beginnen und 2028 abgeschlossen sein.