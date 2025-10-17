Baubeginn 2026 ist das Ziel Größeres Outlet in Montabaur soll 2028 eröffnet werden 17.10.2025, 10:00 Uhr

i Innenminister Michael Ebling (links) sprach mit Investor Philipp Dommermuth über den Stand des Erweiterungsverfahrens. Thorsten Ferdinand

Rund 40 zusätzliche Stores und eine fast doppelt so große Verkaufsfläche: Das Outlet in Montabaur soll ab dem kommenden Jahr erweitert werden. Bei einem Ortstermin sprach Innenminister Michael Ebling auch über die Auswirkungen auf umliegende Städte.

Zehn Jahre nach der Eröffnung des Outletcenters in Montabaur rückt die Erweiterung des Einkaufszentrums näher. Sofern der Bebauungsplan für das Gebiet im kommenden Jahr rechtskräftig wird, sollen die Bauarbeiten 2026 beginnen und 2028 abgeschlossen sein.







