Das Restaurant Dionysos in Ransbach-Baumbach bietet seit einem Jahr frische griechische Küche und herzliche Gastfreundschaft. Inhaber Erdem Arabaci erfüllt sich damit seinen Traum. Gäste loben Qualität, Service und flexible Sonderwünsche.
Lesezeit 1 Minute
Das Dionysos feiert am 1. März seinen ersten Geburtstag. Erdem Arabaci hat sich mit dem Restaurant unterhalb des Schwimmbads in Ransbach-Baumbach seinen Lebenstraum erfüllt. „Ich wollte immer Gastronom werden“, sagt der 33-jährige gelernte Koch mit türkisch-griechischen Wurzeln.