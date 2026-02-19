Gastro in Ransbach-Baumbach Griechische Küche kommt bei Gästen im „Dionysos“ gut an Camilla Härtewig 19.02.2026, 18:00 Uhr

i Erdem Arabaci ist der Chef im Restaurant Dionysos. Der gelernte Koch lebt mit dem Restaurant seinen Traum. Camilla Härtewig

Das Restaurant Dionysos in Ransbach-Baumbach bietet seit einem Jahr frische griechische Küche und herzliche Gastfreundschaft. Inhaber Erdem Arabaci erfüllt sich damit seinen Traum. Gäste loben Qualität, Service und flexible Sonderwünsche.

Das Dionysos feiert am 1. März seinen ersten Geburtstag. Erdem Arabaci hat sich mit dem Restaurant unterhalb des Schwimmbads in Ransbach-Baumbach seinen Lebenstraum erfüllt. „Ich wollte immer Gastronom werden“, sagt der 33-jährige gelernte Koch mit türkisch-griechischen Wurzeln.







