Unfall an Brexbachstraße Grenzau: Auto landet auf Seite – Martinsumzug verzögert Annika Stock 08.11.2026, 18:57 Uhr

i Der Wagen der 40-jährigen Fahrerin kippte bei dem Unfall nach links auf die Fahrerseite und blieb liegen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden – deshalb war für die Bergungsarbeiten Geduld beim Sankt-Martins-Zug in Grenzau gefragt. Rainer Stauber

Ungewöhnlicher Unfall an der engen Brexbachstraße zwischen Grenzau und Alsbach sorgt für Verzögerung beim traditionellen Grenzauer Sankt-Martins-Zug. Fahrerin (40) wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Mit etwas Verspätung ist der St. Martinsumzug in Grenzau am Sonntag, 8. November gestartet – Grund war ein Autounfall ausgerechnet auf der engen Brexbachstraße zwischen Grenzau und Alsbach.Wie die Polizei Höhr-Grenzhausen in einer Pressemitteilung informiert, befuhr am Sonntagabend gegen 16 Uhr eine 40-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach mit ihrem PKW die Brexbachstraße aus Grenzau kommend in Richtung Alsbach. Ein ...







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