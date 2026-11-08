Ungewöhnlicher Unfall an der engen Brexbachstraße zwischen Grenzau und Alsbach sorgt für Verzögerung beim traditionellen Grenzauer Sankt-Martins-Zug. Fahrerin (40) wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
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Mit etwas Verspätung ist der St. Martinsumzug in Grenzau am Sonntag, 8. November gestartet – Grund war ein Autounfall ausgerechnet auf der engen Brexbachstraße zwischen Grenzau und Alsbach.Wie die Polizei Höhr-Grenzhausen in einer Pressemitteilung informiert, befuhr am Sonntagabend gegen 16 Uhr eine 40-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach mit ihrem PKW die Brexbachstraße aus Grenzau kommend in Richtung Alsbach. Ein ...