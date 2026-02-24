Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Jana Gräf. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der FDP selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Jana Gräf tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 (Montabaur) für die Partei FDP an.