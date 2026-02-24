FDP-Kandidatin im Wahlkreis 6
Gräf: Politik als Entwicklungsauftrag verstehen
Jana Gräf geht bei der Landtagswahl 2026 für die FDP im Wahlkreis 6 ins Rennen.
Jana Gräf geht bei der Landtagswahl 2026 für die FDP im Wahlkreis 6 ins Rennen.
Johannes Höhr

Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Jana Gräf. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der FDP selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Jana Gräf tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 (Montabaur) für die Partei FDP an.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 6 – Montabaur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren