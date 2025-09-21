Es gibt Diebe, die nicht einmal vor Friedhöfen Halt machen. Einen hohen Schadensfall meldet die Polizei jetzt aus Müschenbach.

Mehrere bronzene Grableuchten sind auf dem Müschenbacher Friedhof gestohlen worden. Wie die Polizei Hachenburg mitteilt, wurden die Laternen in der Nacht von Freitag auf Samstag von verschiedenen Grabstätten auf dem Gemeindefriedhof entwendet oder beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf eine vierstellige Summe. Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem frevelhaften Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 02662/95580 oder per E-Mail an pihachenburg@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden. red