Würdigung in Höhr-Grenzhausen
Goldener Ehrenring für „Motor“ der Keramikszene
Roland Giefer (Mitte) wurde im Rahmen einer Feierstunde im Keramikmuseum Höhr-Grenzhausen vom Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert (links) und vom Ersten Beigeordneten Michael Stahl für sein nimmermüdes Engagement für die Keramikbranche im Allgemeinen und für das Ansehen der Kannenbäckerstadt im Besonderen mit dem Goldenen Ehrenring der Stadt Kannenbäckerstadt ausgezeichnet.
Hans-Peter Metternich

Doppelter Grund zum Feiern in Höhr-Grenzhausen: Neben der Vorstellung seines fesselnden Buches über die Geschichte der Brunnenstraße erhielt der bescheidene Autor Roland Giefer die höchste Auszeichnung der Stadt.

Lesezeit 2 Minuten
 In der Einladung des Autors Roland Giefer, wonach bei dem Event etwas Außergewöhnliches geboten werden könnte, spiegelt sich schon die Bescheidenheit einer Persönlichkeit wider, die in der Keramikszene Beispielhaftes geleistet hat: „Im Rahmen der Eröffnung des Indoor-Adventmarktes im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen findet die Präsentation meines neuen Buches ‚Es ist nicht alles Salz, was glänzt‘ statt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBildung

Top-News aus der Region