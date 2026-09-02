Romantische Sonnenuntergänge, chic gekleidete Menschen, spritzige Cocktails und gechillte Beats: Das sind die Zutaten der neuen Hachenburger Konzertreihe „Golden Markt“, deren Premierensaison für die Kulturzeit zu einem goldenen Erfolg wurde.
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Mit einem besonders stimmungsvollen Auftritt des Electronic-Singer/Songwriters Jan Loechel ist die neue Veranstaltungsreihe „Golden Markt“ der Hachenburger Kulturzeit zu Ende gegangen. Das neue Konzept für entspannte, gechillte Sommerabende kam beim Publikum so gut an, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben wird, wie Kulturreferentin Beate Macht im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigt.