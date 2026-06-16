Alias-Auftritt Johannes Heibel Götsch: Eine Kommunikation wie in den Sozialen Medien Thorsten Ferdinand 16.06.2026, 12:00 Uhr

i Johannes Heibel in seiner Rolle als Heribert Krembel. Johannes Heibel

Gelungene Satire oder Inszenierung als Selbstzweck? Am Auftritt von Johannes Heibel als Kunstfigur „Heribert Krembel“ im Selterser VG-Rat scheiden sich die Geister. Nun äußert sich Bürgermeister Oliver Götsch zu der Kritik.

Er stellte sich als „Heribert Krembel“ vor und überreichte VG-Bürgermeister Oliver Götsch ein Glas mit Sand von der Insel Föhr, damit er „den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin Sand in die Augen streuen kann“. Der Auftritt von Johannes Heibel aus Siershahn am Ende der jüngsten Sitzung des Selterser Verbandsgemeinderats war eine in Satire verpackte Kritik am Windkraftprojekt „Drei Eichen“.







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