Westerwälder Traditionsfirmen Goerg & Schneider übernimmt Schmitz Elektrotechnik

i Das Tonbergbauunternehmen Goerg & Schneider, hier vertreten durch (von links) Hartmut und Florian Goerg, übernimmt von Rainer Quirmbach (2. von rechts) die Firma Schmitz Elektrotechnik in Wirges. Felix Graf steigt in die Firmenleitung ein. Markus Müller

Was machen zwei traditionsreiche, jeweils rund 100 Jahre alte Westerwälder Unternehmen, wenn eines von ihnen einen Nachfolger sucht: Die etwas ältere Firma übernimmt die jüngere und setzt die Geschäfte mit einem jungen Führungsduo erfolgreich fort.

Zusammen blicken sie auf 200 Jahre Westerwälder Unternehmensgeschichte zurück: Das 102 Jahre alte Tonbergbauunternehmen Goerg & Schneider aus Boden und der 98 Jahre alte Meisterbetrieb Schmitz Elektrotechnik aus Wirges. In Zukunft führt die Familie Goerg das Elektrounternehmen von Rainer Quirmbach weiter und hat damit ein zweites modernes Standbein neben dem erfolgreichen Geschäft mit dem Westerwälder Ton geschaffen.







