Die alte Schulglocke von Nister war und ist für viele Einwohner der Gemeinde fast wie ein Freund, ein treuer Begleiter über Jahrzehnte. Wir zeigen die wechselvolle Geschichte des traditionellen Geläuts auf.

An einem Herbstabend des Jahres 1925 verließ die 42-jährige Kriegerwitwe Karoline Brinkmann ihr Fachwerkhaus im heutigen Brunnenweg 4 und eilte schnellen Schrittes dem südlichen Eingang des benachbarten Schulgebäudes der Gemeinde Nister zu, wo sie im Treppenhaus zum oberen Schulsaal auf halbem Wege stehen blieb. Einen Moment innehaltend, ergriff sie beherzt ein dort herabhängendes Seil und zog es mit aller Kraft herunter, bis zum ersten Mal seit acht Jahren wieder ein metallener Ton – musikalisch korrekt ein Gis der zweiten Oktave – über den Dächern des Dorfes erscholl.

„Kaline-Gete“, wie die von der Gemeindevertretung neu bestellte Glöcknerin von ihren Mitbürgern liebevoll genannt wurde, dürfte diese Stunde bewusst wahrgenommen haben. Für 60 Reichsmark jährlich sollte sie nun täglich jenes „bürgerliche“ oder „polizeiliche“ Läuten ausüben, bevor ihre Schwiegertochter Emma ihr nachfolgte. Vermutlich nur wenige Tage vor dieser Premiere, irgendwann zwischen dem 19. September und dem 30. Oktober 1925, hatte der Landwirt Walter Braun für einen Fuhrlohn und eine Frachtvorlage von 3,95 Reichsmark die 65 Kilogramm schwere Glocke Nr. 3378 aus hochwertiger Bronze vom Bahnhof Hachenburg nach Nister mit dem Fuhrwerk transportiert, wo sie im verwaisten Glockenturm aufgezogen wurde.

Glocke hatte disziplinierende Wirkung

Auch der im Schulgebäude wohnende Bürgermeister Heinrich Waldschmidt erlebte das erstmalige Läuten mit einiger Genugtuung, war doch ausgerechnet er es, der unpopuläre Leiter der Volksschule, der sich um die Wiederbeschaffung des Geläuts und die Wiederanknüpfung an eine alte Tradition besonders verdient gemacht hatte. Als seit 1893 in Nister tätiger Lehrer wusste er um die disziplinierende Bedeutung einer Glocke für die Verinnerlichung von Pünktlichkeit schon bei Heranwachsenden, hatte er noch im ersten Jahr seiner Tätigkeit das manchmal einstündige Zuspätkommen der Kinder von Nisterhammer in der Schulchronik beklagen müssen.

Zudem hatte er angesichts der Materialknappheit im Ersten Weltkrieg die verfügte staatliche Beschlagnahmung aller Glocken zwischen Juli und Herbst 1917 selbst vor Ort miterlebt, die bereits oft in den Glockenstuben zerschlagen und zur Herstellung von Waffen eingeschmolzen wurden.

i Ausschnitt aus der Bauzeichnung für das neue Schulhaus in Nister von 1901 mit dem letztlich so verwirklichten Glockentürmchen. Markus Müller/Nister

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wurde die Wiederbeschaffung der Glocken als eine vaterländische Aufgabe mit großer emotionaler Tragweite angesehen, wobei auch Gussstahlglocken minderer Qualität aus Kostengründen angeschafft wurden. Maßgeblichen Einfluss auf die endgültige Auftragsvergabe durch die Gemeinde Nister hatte offensichtlich die Anschaffung dreier neuer Bronzeglocken im Kirchspiel Altstadt, für die die evangelischen Gemeindeglieder in Nister mit 1025 Reichsmark die meisten freiwilligen Beiträge geleistet hatten. Keine drei Wochen nach deren Weihe forderte Bürgermeister Waldschmidt ebenfalls ein Angebot für eine neue Schulglocke an.

Er setzte damit einen Schlusspunkt unter jahrelange Verzögerungen, die mit tiefen politischen Verwerfungen in der Gemeinde zusammenhingen. Nach den ersten demokratischen Gemeindewahlen vom 2. März 1919 hatten sich die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeindevertretung geändert, da die sozialdemokratische Liste nun sieben und die bürgerliche Partei fünf Vertreter stellte. In der anschließenden Bürgermeisterwahl war der hochkompetente Amtsinhaber Carl Braun abgewählt und stattdessen mit sieben zu fünf Stimmen Karl Roßbach berufen worden. Unter seiner Führung beschloss die Gemeindevertretung am 4. Januar 1921 einstimmig, eine Schulglocke noch im selben Jahr zu beschaffen. Der Bürgermeister ließ den Beschluss allerdings unausgeführt liegen; er wurde ohnehin im Folgejahr wieder durch Amtsvorgänger Braun abgelöst. Auch diesem blieb noch nicht einmal ein Jahr in seinem Amt vergönnt, denn er verstarb plötzlich im März 1923.

Einziehung im Zweiten Weltkrieg überlebt

Lehrer Waldschmidt führte ab Juli 1923 zunächst kommissarisch die Geschäfte, bevor er als Bürgermeister gewählt wurde. Er griff dann im zweiten Jahr seiner Amtszeit die angestrebte Wiederbeschaffung einer Glocke auf, sodass die Gemeindevertretung am 1. Juli 1925 den einstimmigen Beschluss fasste, „eine neue Glocke […] bei der Glockengießerei F. W. Rin[c]ker in Sinn in Auftrag zu geben […]“. Waldschmidt verfolgte das Projekt Schulglocke insgesamt sehr überlegt. Für 2,50 Reichsmark erhielt das Geläut die Frakturinschrift „Allein Gott in der Höh sei Ehr“, die der Titel eines Kirchenliedes ist, dessen Weise sowohl bei Katholiken als auch bei Protestanten bekannt war und sich somit im ökumenischen Geist in der gemischtkonfessionellen Gemeinde eignete. Das alte Joch und der Klöppel der Vorgängerin wurden auf Wunsch der sparsamen Gemeinde übernommen und von der Glockengießerei für 27,50 Reichsmark instandgesetzt. Erst 1982 wurde der alte Klöppel ersetzt.

Hanns Martin Rincker von der Glocken- und Kunstgießerei Rincker in Sinn zeigte sich im vergangenen Jahr erfreut, dass die 1925 gelieferte Glocke die Einziehung im Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Denn wie bereits im Ersten Weltkrieg wurde erneut im nationalsozialistischen Staat die Metallbewirtschaftung zur Kriegsvorbereitung und -durchführung bedeutsam. Dem Umstand, dass nach den Konkretisierungen im Reichswirtschaftsministerium jeder Gemeinde eine – und zwar die kleinste – Läuteglocke verbleiben sollte, verdankte sicherlich auch Nister die Verschonung von der „Glockenaktion“, die bis April 1942 andauerte und von großem Unmut begleitet war.

i Die Aufnahme vom September 2024 zeigt die Frakturinschrift auf der Glocke „Allein Gott in der Höh sei Ehr“. Markus Müller/Nister

Die eigentümliche Läutepraxis in Nister hat im Laufe der Jahrzehnte mehrere Verengungen bis zum vorübergehenden völligen Stillstand erfahren. Die einzige erhaltene Läuteordnung aus dem 19. Jahrhundert zeigt sehr klar, dass es beim Einsatz der Glocke vorrangig um die Zeiteinteilung des früh beginnenden Arbeitstages sowie zusätzlich um die Ehrerbietung für Verstorbene ging. Bürgermeister Adam Türck formulierte es für den Vergabevertrag am 29. März 1892 so: Der Auftragnehmer „muß jeden Morgen, im Winter um 6 Uhr, im Sommer um 5 Uhr[,] Morgenglocke leuten und jeden Abend mit Abgang des Tages Abendglocke wie üblich leuten, auch jeden Mittag um 11 Uhr, mit Ausnahme der Sonntage und der allgemeinen Feiertage, Charfreitag u. Frohnleichnamstag, zu Mittag leuten. Bei einem Begräbniß einer Leiche bei Abgang derselben muß derselbe leuten wie üblich.“

E rstaunlich respektvoll bedachten die Gemeindeväter die religiösen Empfindsamkeiten der Einwohner beider Bekenntnisse in einer Zeit konfessioneller Spannungen. S elbst bei Beerdigungen w urden damals o ffensichtlich noch keine Unterschiede zwischen P rotestanten und K atholiken gemacht. Da der Vertrag noch aus der Zeit herrührt, als der 1893 angelegte Friedhof in Nister noch nicht existierte, muss man den letzten Satz dergestalt deuten, dass mit dem Läuten begonnen wurde, sobald sich der Leichenzug am Trauerhaus in Bewegung setzte, wo die vorherige Aufbahrung erfolgte. Bei Totgeburten war es dagegen üblich, dass die Beisetzung durch die Eltern selbst mit der Abendglocke erfolgte. Der 1991 befragten 94-jährigen Paula Wisser war eindrücklich das Bild im Gedächtnis geblieben, wie Eduard Bell abends – es war im März 1903 oder 1908 – den kleinen Sarg mit seinem verstorbenen Säugling unter Glockengeläut auf den Friedhof getragen habe. Keine Erwähnung findet im Dokument von 1892 das Läuten zu Unterrichtsbeginn, da dies stets zwei Schuljungen wahrnahmen. Auch die schon angesprochene Funktion der Glocke als Brandsignal, in Nassau schon 1826 vorgeschrieben, kam hinzu.

Läuten erinnerte Frauen auf dem Feld an Zubereitung des Mittagessens

Bedürftige, häufiger Witwen, übernahmen zunächst den ausgeschriebenen Glöcknerdienst. Beispielhaft sei zur Jahrhundertwende die Witwe Elisabethe Krämer, geb. Dickhausen, genannt, die für das Läuten sowie das Reinigen der beiden Schulsäle 77 Mark im Jahr erhielt. Im Jahre 1902 verstarb sie 44-jährig an Schwindsucht (Tuberkulose). Paula Wisser erinnerte sich besonders an Katharina Schäfer, die nachweislich 1915 für 19 Mark im Jahr die „Besorgung des Polizeigeläutes“ übernahm. Aus ihrer Dienstzeit erhielt sich das geflügelte Wort „Bellen Mamm ist am Läuten“, was sich vor allem auf das längst vergessene Mittagsläuten um 11 Uhr bezog. Dieses, in Nister ohne jeden Bezug zum bekannten Angelus-Läuten stehende Geläut zeigte den Frauen auf dem Feld lediglich an, dass sie zu Hause das Mittagessen zu richten hatten.

Der Zusammenbruch im Jahr 1945 machte sich auch mit fortan chaotischen Verhältnissen in der Läutepraxis bemerkbar. Das Abendläuten hatten zu Beginn der 1950er-Jahre Schüler nur des Jahrgangs 1939 besorgt, nachdem dies vorher vielleicht durch Lehrer Klöckner nach seinem Dienstantritt in Nister am 1. April 1948 selbst wahrgenommen worden war. Klöckner führte zudem ein, dass mit dem Abendläuten für die spielenden Kinder das Signal gegeben wurde, sich heimwärts zu begeben. Er ging durchs Dorf und kontrollierte, dass alle zu Hause waren – eine disziplinierende Maßnahme, die heute einen Aufschrei in der Gesellschaft verursachen würde. Der abendliche Brauch des Läutens sowie die abendliche Schulaufsicht über die Kinder wurden Ende der 1950er-Jahre eingestellt. Als Feuersignal diente das Geläut aber noch, so etwa am 19. August 1958, als die Einwohnerschaft mit der Glocke über den Brand im Anwesen Heinrich Arzt (Drosselweg 1) infolge Blitzeinschlags aufgeschreckt wurde.

i Das Teilbild einer Ansichtskarte aus den 1950er-Jahren zeigt die Südseite des Schulgebäudes mit dem markanten Glockenturm. Markus Müller/Nister

Nur noch zu Beerdigungen bedienten als letzte Personen 1981/82 Werner und Gertrud Bsdorek die Glocke per Hand. Geläutet wurde damals eine halbe Stunde vor der Begräbniszeremonie für eine kurze Zeit zum angemessenen Ankleiden und Losgehen sowie eine längere Zeitspanne während der Beerdigung, allerdings nur für evangelische Verstorbene. Für die Katholiken nutzte man die Glocken der katholischen Stadtkirche Hachenburg, weil zunächst dort das Requiem gehalten wurde und erst im Anschluss die Beisetzung auf dem Nisterer Friedhof erfolgte.

Zu allen anderen früher gebräuchlichen Zeiten und Anlässen ertönte die Glocke nun nicht mehr; schließlich verstummte sie auch bei Beerdigungen ganz. In dieser Situation schlug Ortsbürgermeister Reinhold Hain die Anschaffung einer elektrischen Läuteanlage vor, die 1982 eingebaut wurde und es zudem ermöglichte, dass das traditionelle Abendläuten wiederbelebt wurde. Gemäß den Vorgaben vom 4. August 1982 wird seitdem zu (evangelischen) Beerdigungen 15 Minuten geläutet; für drei Minuten ertönt die Glocke im Sommer um 19 Uhr und im Winter um 18 Uhr. 1992 kam zudem das Läuten zur Mittagszeit wieder hinzu.

i Auszug aus der Rechnung der Gemeinde Nister, für das Rechnungsjahr 1925/26, Ausgaben: Titel 19. Markus Müller/Nister

Wenn heute täglich um 12 Uhr ein heller Glockenklang hoch oberhalb ihrer Köpfe ertönt, gibt es stets „Basaltzwerge“ in der Nisterer Kita, die interessiert die Ohren spitzen. Drei von ihnen waren die ersten, die im Januar die Glocke sogar in Aktion bestaunen durfte. Der treuen Lebensbegleiterin im Türmchen des 1902 eingeweihten und seit 1973 außer Dienst stehenden Schulgebäudes wird die Ortsgemeinde am 26. September 2025 ebenso dankbar gedenken, wie sie auch den runden Geburtstag des vor 50 Jahren in kommunale Trägerschaft übergangenen Kindergartens feiern wird, dessen Neubau am alten Schulhaus vollendet wurde.

Unser Gastautor Markus Müller aus Nister ist promovierter Historiker und Lehrer am Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur. Er forscht zur Regionalgeschichte.

Kita lädt zum Tag der offenen Tür

Am 26. September 2025 findet ein „Tag der offenen Tür“ in und um die Kita Basaltzwerge in Nister anlässlich des Kindergartenjubiläums statt. Von 14.30 bis 18.30 Uhr können Besucher etwa Rope Skipping, alte Spiele, eine Wasserspritzaktion, Hüpfburg, Skatebahn und Vorführungen des Sakurayama Dojo miterleben. Als besonderes Highlight kann die 100-jährige Schulglocke – auch in Aktion – besichtigt werden.