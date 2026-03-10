Heilberscheid und Nachbarorte Gleich zwei ungewöhnliche Einsätze für kleine Feuerwehr Markus Müller 10.03.2026, 16:00 Uhr

i Ein Einsatz am Dienstag, um eine Haustür notfallmäßig zu öffnen, war schon der zweite Alarm dieser Art für die Feuerwehr Heilberscheid und weitere Einsatzkräfte innerhalb von nur zwei Wochen. Markus Müller

Ab und zu kommen auf die Freiwilligen Feuerwehren ungewöhnliche Einsätze zu, die sie im besten Falle nur im Abstand von vielen Jahren erleben. Manchmal kommen die aber auch direkt im Doppelpack, wie jetzt innerhalb von zwei Wochen in Heilberscheid.

Schon wieder heulte am frühen Dienstagnachmittag die Sirene über den Dächern des beschaulichen Heilberscheid. Was ist denn jetzt schon wieder los, fragten sich nicht wenige Bürger. Denn die heulende Sirene hatten sie erst vor etwa zwei Wochen erlebt. Und wie damals gesellten sich zur Sirene auch kurze Zeit später jede Menge Martinshörner.







