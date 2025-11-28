Gleich vier Obermöhnen regieren in Ransbach-Baumbach

Vier Obermöhnen starten in Ransbach-Baumbach mit Glitzer, Tanzlust und Vorfreude in die neue Session. Das Power-Quartett freut sich auf die gemeinsame Aufgabe. Und das närrische Publikum kann pure Frauenenergie erwarten.
Mehr ist mehr: Mit gleich vier Obermöhnen starten die rot-weißen Raasber Möhnen närrisch durch. Bettina I. Schmidt, Tanja I. Heuser, Clarissa I. Rafique treten an. Und weil es so schön war, hängt Jenny I. Schneider, die Obermöhn der vergangenen Session, gleich noch eine zweite Amtszeit dran.