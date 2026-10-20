Wer wird als Nachfolger von Klaus Lütkefedder in den Chefsessel der Verbandsgemeinde Wallmerod gewählt? Zur Auswahl stehen vier Kandidaten. Am 29. November soll der Wahltermin stattfinden. Der Wahlkampf läuft bereits auf Hochtouren.
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Wer tritt die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Wallmerod, Klaus Lütkefedder, an? Diese Frage wird frühestens bei der Wahl am Sonntag, 29. November, entschieden oder spätestens bei der Stichwahl zwei Wochen später am Sonntag, 13.