Wahl in der VG Wallmerod Gleich vier Kandidaten wollen Bürgermeister werden Markus Müller 20.10.2026, 07:00 Uhr

i Egal, wer gewählt wird: Der neue Bürgermeister der VG Wallmerod kann sich über einen gerade frisch sanierten Verwaltungssitz freuen. Markus Müller

Wer wird als Nachfolger von Klaus Lütkefedder in den Chefsessel der Verbandsgemeinde Wallmerod gewählt? Zur Auswahl stehen vier Kandidaten. Am 29. November soll der Wahltermin stattfinden. Der Wahlkampf läuft bereits auf Hochtouren.

Wer tritt die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Wallmerod, Klaus Lütkefedder, an? Diese Frage wird frühestens bei der Wahl am Sonntag, 29. November, entschieden oder spätestens bei der Stichwahl zwei Wochen später am Sonntag, 13.







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