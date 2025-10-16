Illegale Ablagerung in Wirges Glasfaserbauschutt soll zeitnah abtransportiert werden 16.10.2025, 21:00 Uhr

i Der Glasfaserbauschutt in Wirges enthält auch Teile der Asphaltdecke, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Thorsten Ferdinand

Was passiert eigentlich mit dem Aushub, der beim Glasfaserausbau in der Region entsteht? Diese Frage stellen sich viele Menschen, nachdem in Wirges tonnenweise Bauschutt ohne Genehmigung abgelagert wurde. Wir haben beim Investor nachgefragt.

Beim Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Wirges ist mehr Aushub angefallen, als für das Wiederauffüllen der Straßengräben benötigt wird. Davon zeugen meterhohe und tonnenschwere Schuttberge im Gewerbegebiet Boschring. Dort wurde der Bauschutt in den vergangenen Monaten abgelagert und aufgetürmt, obwohl es keine Genehmigung für eine derartige Nutzung des Grundstücks gab.







Artikel teilen

Artikel teilen