In der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sorgte ein Anbieterchaos beim Glasfaserausbau für Verwirrung. Das Unternehmen Deutsche GigaNetz wollte die Kündigung von Verträgen nicht akzeptieren, obwohl kein Ausbau in Sicht war. Nun gibt es Neuigkeiten.

Aufatmen bei den Glasfaser-Kunden in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach: Wie die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz berichtet, akzeptiert das Unternehmen Deutsche GigaNetz inzwischen die Kündigung von Vorverträgen für Glasfaser-Hausanschlüsse, wenn seit Vertragsabschluss mehr als 24 Monate vergangen sind. Die betroffenen Kunden können nun also guten Gewissens einen neuen Vertrag bei einem anderen Anbieter unterschreiben und müssen nicht mehr befürchten, später an zwei Internetverträge gebunden zu sein.

Hintergrund: In der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach waren Kunden verunsichert, weil der Glasfaser-Anbieter Deutsche GigaNetz sich weigerte, die Kündigung von Vorverträgen für den Glasfaserausbau zu akzeptieren. Diese Verträge wurden größtenteils im Jahr 2023 abgeschlossen, der angekündigte Glasfaserausbau wurde danach aber nicht umgesetzt. Das Hamburger Unternehmen wollte die Kunden bisher allerdings trotzdem nicht aus ihren Vorverträgen entlassen. Es berief sich auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), aus denen hervorgeht, dass die Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren erst nach Fertigstellung der Anschlüsse beginnt.

„Uns wurde zugesichert, dass eine Vertragskündigung nach 24 Monaten natürlich möglich ist und nun nicht mehr verweigert wird.“

Michael Gundall von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz fasst das Gesprächsergebnis mit der Deutschen GigaNetz zusammen.

Vor einigen Wochen hat nun die Firma Vodafone angekündigt, den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes im VG-Gebiet zügig umzusetzen. Kostenlose Hausanschlüsse erhalten Vodafone-Kunden jedoch nur, wenn sie sich für mindestens zwei Jahre vertraglich an den Anbieter binden. Einige Kunden, die bereits einen Vorvertrag mit der Deutschen GigaNetz abgeschlossen hatten, zögerten nun, zusätzlich einen Vertrag mit Vodafone zu unterschreiben (unsere Zeitung berichtete).

Inzwischen gab es ein längeres Gespräch der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz mit Vertretern der Deutschen Giganetz, berichtet Michael Gundall vom Fachbereich Digitales und Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale. „Uns wurde zugesichert, dass eine Vertragskündigung nach 24 Monaten natürlich möglich ist und nun nicht mehr verweigert wird“, fasst der Verbraucherschützer die Ergebnisse des Gesprächs zusammen.

Die Deutsche Giganetz hat mittlerweile für die Fälle in der VG Ransbach-Baumbach eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet (ransbach-baumbach@deutsche-giganetz.de). An diese Adresse sollten sich betroffene Kunden nun mit ihrem Kündigungswunsch wenden. „Gerne können Sie uns als Verbraucherzentrale auf Kopie setzen“, ergänzt Gundall. „Sollte es weiterhin Probleme bei der Kündigung geben, so bitten wir um entsprechende Rückmeldung.“

Dass die Ausbaupläne der Deutschen GigaNetz der VG Ransbach-Baumbach im Laufe des Monats März neu bewertet werden, hatte das Unternehmen indes schon vor diesem Gespräch angekündigt. Der VG-Verwaltung rechnet bereits seit einiger Zeit nicht mehr damit, dass der Glasfaseranbieter seine Ausbaupläne noch umsetzt. Die Verbandsgemeinde hat ihre Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz deshalb gekündigt und wirbt inzwischen für den Netzausbau von Vodafone.