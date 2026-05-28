St. Peter in Ketten Montabaur Gläserner Windfang für Pfarrkirche bald fertig Hans-Peter Metternich 28.05.2026, 10:00 Uhr

i St. Peter in Ketten Montabaur wird künftig als einzige Kirche im Bistum Limburg einen Eingangsbereich haben, der ohne Mithilfe durch andere, von Familien mit Kinderwagen, Personen mit Rollatoren oder Rollstühlen zum Eintritt in die Kirche, automatisch geöffnet werden kann. Auch die äußere Tür am Hauptportal. Hans-Peter Metternich

In der Montabaurer Pfarrkirche St. Peter in Ketten tut sich was: Der alte Holzwindfang weicht einer modernen Glaskonstruktion. Trotz Verzögerungen steht der Rahmen bereits. Der Kirchbauverein unterstützt das Projekt mit 78.000 Euro.

Kirchgänger in St. Peter in Ketten haben es längst gemerkt: Der Windfang am Eingang ist schon seit einiger Zeit verschwunden. Zur Erinnerung: In der Pfarrkirche sollten neue „Eingangsvoraussetzungen“ geschaffen werden. Nicht für den Zugang zur Kirche im sakralen Sinn, es geht um den in die Jahre gekommenen Windfang am Haupteingang.







Artikel teilen

Artikel teilen