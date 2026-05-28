In der Montabaurer Pfarrkirche St. Peter in Ketten tut sich was: Der alte Holzwindfang weicht einer modernen Glaskonstruktion. Trotz Verzögerungen steht der Rahmen bereits. Der Kirchbauverein unterstützt das Projekt mit 78.000 Euro.
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Kirchgänger in St. Peter in Ketten haben es längst gemerkt: Der Windfang am Eingang ist schon seit einiger Zeit verschwunden. Zur Erinnerung: In der Pfarrkirche sollten neue „Eingangsvoraussetzungen“ geschaffen werden. Nicht für den Zugang zur Kirche im sakralen Sinn, es geht um den in die Jahre gekommenen Windfang am Haupteingang.