St. Peter in Ketten Montabaur
Gläserner Windfang für Pfarrkirche bald fertig
St. Peter in Ketten Montabaur wird künftig als einzige Kirche im Bistum Limburg einen Eingangsbereich haben, der ohne Mithilfe d
St. Peter in Ketten Montabaur wird künftig als einzige Kirche im Bistum Limburg einen Eingangsbereich haben, der ohne Mithilfe durch andere, von Familien mit Kinderwagen, Personen mit Rollatoren oder Rollstühlen zum Eintritt in die Kirche, automatisch geöffnet werden kann. Auch die äußere Tür am Hauptportal.
Hans-Peter Metternich

In der Montabaurer Pfarrkirche St. Peter in Ketten tut sich was: Der alte Holzwindfang weicht einer modernen Glaskonstruktion. Trotz Verzögerungen steht der Rahmen bereits. Der Kirchbauverein unterstützt das Projekt mit 78.000 Euro.

Lesezeit 2 Minuten
Kirchgänger in St. Peter in Ketten haben es längst gemerkt: Der Windfang am Eingang ist schon seit einiger Zeit verschwunden. Zur Erinnerung: In der Pfarrkirche sollten neue „Eingangsvoraussetzungen“ geschaffen werden. Nicht für den Zugang zur Kirche im sakralen Sinn, es geht um den in die Jahre gekommenen Windfang am Haupteingang.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren