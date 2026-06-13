Körperweisheit im Westerwald Giulia Enders begeistert mit Lesung in Westerburg Lena Bongard 13.06.2026, 09:00 Uhr

Giulia Enders verband in Westerburg medizinische Erkenntnis mit poetischer Nähe und machte Organe überraschend vertraut. Ein eindrücklicher Abend zwischen Wissenschaft, Achtsamkeit und persönlicher Erzählung.

„Diese Lesung ist eine besondere“, eröffnet Giulia Enders den Abend, „es ist selten, dass die Akteure des Buches in so großer Zahl im Publikum sitzen.“ In Westerburg stellte die Autorin und Medizinerin jüngst ihr Buch „Organisch“ vor, das sich mit den Organen auseinandersetzt, und begrüßte dafür zunächst alle Lungen, Immunsysteme, Muskeln und Gehirne im Publikum.







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