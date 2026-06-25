Nach Gespräch mit der ADD Gibt es eine Lösung für IGS-Anmeldeproblem in Selters? Thorsten Ferdinand 25.06.2026, 06:00 Uhr

i Die IGS Selters kann nicht alle Schüler aufnehmen, die die Bildungseinrichtung gerne besuchen würden. Thorsten Ferdinand

Kinder aus Selters und Umgebung werden teilweise an der IGS abgelehnt und müssen dann einen weiten Weg zu anderen Schulen zurücklegen. Nun gab es ein Gespräch der Kommunalpolitik mit Vertretern der ADD und des Bildungsministeriums zu diesem Problem.

Werden Kinder aus der Verbandsgemeinde Selters künftig bevorzugt an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Selters aufgenommen? Das hoffen zumindest viele Familien aus dem VG-Gebiet sowie Bürgermeister Oliver Götsch. Vor einigen Tagen fand ein Gespräch der Kommunalpolitik mit Vertretern der Schulaufsichtsbehörde ADD und des Bildungsministeriums statt, um Möglichkeiten zur Veränderung des Auswahlverfahrens für die Sekundarstufe I auszuloten.







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