Rittal-Aus in Hof Gewerbeverein rechnet mit spürbaren Folgen für den Ort Nadja Hoffmann-Heidrich 14.01.2026, 16:00 Uhr

i Robert Fischbach, Vorsitzender des Gewerbevereins Hof, äußert sich im Interview zur geplanten Schließung des Rittal-Werks in der Gemeinde. Olaf Nitz

Selbst für eine wirtschaftsstarke Gemeinde wie Hof ist das angekündigte Aus des Rittal-Werks mehr als eine Randnotiz und vor allem für die betroffenen Mitarbeiter eine Herausforderung, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins, Robert Fischbach.

So wie viele andere erfuhr auch Robert Fischbach, Vorsitzender des Gewerbevereins Hof, kurz vor Weihnachten aus den Sozialen Medien von der geplanten Schließung des Rittal-Werks in der Gemeinde im oberen Westerwald. Dass eine Entscheidung dieser Tragweite zunächst auf diese Weise bekannt wurde, sei für die lokal handelnden Akteure sehr enttäuschend, sagt er.







Artikel teilen

Artikel teilen