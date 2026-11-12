Montabaurer Beulköpfchen Gewerbegebiet: NI entscheidet im Dezember über Klage Thorsten Ferdinand 12.11.2026, 06:00 Uhr

i Zwischenzeitlich hat die Naturschutzinitiative um Spenden für eine Klage gegen den Bebauungsplan gebeten. Thorsten Ferdinand

Die zuständigen Ausschüsse der Stadt Montabaur haben empfohlen, den Satzungsbeschluss für das Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ zu fassen. Ob der Bebauungsplan tatsächlich in wenigen Wochen rechtskräftig wird, ist jedoch noch offen.

Können sich ab 2027 Unternehmen im neuen Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ ansiedeln? Oder gibt es doch noch den von der Naturschutzinitiative (NI) angekündigten Rechtsstreit um den Bebauungsplan für die Flächen beim Stadtteil Eschelbach? Diese Entscheidung will der Naturschutzverband erst nach dem Satzungsbeschluss des Montabaurer Stadtrats treffen, wie der Vereinsvorsitzende Harry Neumann unserer Zeitung gegenüber erklärt.







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