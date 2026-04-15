Kontroverse Diskussion: Die Empfehlung dreier Ausschüsse an den Montabaurer Stadtrat fällt denkbar knapp aus. Dabei steht der Bebauungsplan „Ober dem Beulköpfchen“ für ein Gewerbegebiet auf Eschelbacher Gemarkung bereits vor der vierten Offenlage.
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Der Bebauungsplan „Ober dem Beulköpfchen“ ist ein zentraler Punkt, wenn am Donnerstag, 16. April, um 18 Uhr der Montabaurer Stadtrat tagt. Im Sitzungssaal der VG-Verwaltung geht es um die Planung des Gewerbegebiets zwischen Eschelbach und dem Industriegebiet Alter Galgen, das innerhalb der städtischen Gremien und auch zwischen Kernstadt und Stadtteil Eschelbach durchaus umstritten ist.