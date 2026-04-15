Stadtrat Montabaur tagt
Gewerbegebiet am Beulköpfchen ist weiter umstritten
Im Hintergrund ist das Gewerbegebiet "Alter Galgen" zu sehen, an das sich "Ober dem Beulköpfchen" auf Eschelbacher Gemarkung ans
Im Hintergrund ist das Gewerbegebiet "Alter Galgen" zu sehen, an das sich "Ober dem Beulköpfchen" auf Eschelbacher Gemarkung anschließen soll. Die Bürger des Stadtteils sind mehrheitlich gegen die Ausweisung, der Statdrat Montabaur hat mit knapper Mehrheit dafür votiert.
Archiv Thorsten Ferdinand

Kontroverse Diskussion: Die Empfehlung dreier Ausschüsse an den Montabaurer Stadtrat fällt denkbar knapp aus. Dabei steht der Bebauungsplan „Ober dem Beulköpfchen“ für ein Gewerbegebiet auf Eschelbacher Gemarkung bereits vor der vierten Offenlage.

Lesezeit 3 Minuten
Der Bebauungsplan „Ober dem Beulköpfchen“ ist ein zentraler Punkt, wenn am Donnerstag, 16. April, um 18 Uhr der Montabaurer Stadtrat tagt. Im Sitzungssaal der VG-Verwaltung geht es um die Planung des Gewerbegebiets zwischen Eschelbach und dem Industriegebiet Alter Galgen, das innerhalb der städtischen Gremien und auch zwischen Kernstadt und Stadtteil Eschelbach durchaus umstritten ist.

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