Rückzug der Thomas GmbH Gewerbeflächen in Rennerod sind begehrt Angela Baumeier 04.03.2026, 20:00 Uhr

i Gewerbeflächen sind in Rennerod rar. Dabei bemüht sich die Stadt, weitere Areale ausweisen zu können. Eine gute Perspektive für die freiwerdende Fäche der Thomas GmbH sieht der Stadtchef Raimund Scharwat. Jens Wolf. Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Mit dem Rückzug der Thomas GmbH aus der Stadt wird eine Fläche für die gewerbliche Nutzung frei, die Mangelware in der Stadt ist. Bislang kann Anfragen von Unternehmen, die sich ansiedeln wollen, nicht entsprochen werden.

Mit d er Entscheidung der Thomas GmbH, ihre Aktivitäten am Stammsitz in Herdorf zu bündeln, also Rennerod zu verlassen, wird perspektivisch eine Gewerbefläche der Stadt vakant. Stadtbürgermeister Raimund Scharwat ist überzeugt, dass das nicht lange der Fall sein wird, sich also bald ein Unternehmen als Nachnutzer finden wird.







