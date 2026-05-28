Große Messe im September Gewerbe stellt in Hof wieder seine Leistungen vor Nadja Hoffmann-Heidrich 28.05.2026, 09:00 Uhr

i Robert Fischbach, Vorsitzender des Gewerbevereins Hof, und die Zweite Vorsitzende Josephine Schütz versprechen für die Gewerbe- und Leistungsschau im September wieder ein attraktives Programm. Die Organisation erfolgt komplett ehrenamtlich. Röder-Moldenhauer. Röder-

Im September findet in Hof bereits zum 19. Mal eine Gewerbeschau statt. Zum 17. Mal wird die Veranstaltung in Verbindung mit der Leistungsschau der Verbandsgemeinde Bad Marienberg organisiert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Lande zum Trotz stößt die für 5. und 6. September geplante Gewerbe- und Leistungsschau in Hof wieder auf großes Interesse: Bereits Mitte Mai lag die Zahl der Aussteller bei rund 60, und noch bis Ende Juni sind Anmeldungen möglich, wie der Vorsitzende des Gewerbevereins Hof, Robert Fischbach, und die Zweite Vorsitzende, Josephine Schütz, unserer Zeitung berichten.







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