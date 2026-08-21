Großes Chaos in Meudt-Dahlen
Gewaltiger Sturm begräbt Dorffriedhof unter Baumstämmen
In Meudt-Dahlen wurde ein großer Teil des Friedhofs unter umstürzenden Bäumen begraben.
In Meudt-Dahlen wurde ein großer Teil des Friedhofs unter umstürzenden Bäumen begraben.
Markus Müller

Im Meudter Ortsteil Dahlen zog der gewaltige Sturm am Mittwochabend nicht nur eine Spur der Verwüstung durch fast das ganze Dorf, sondern sorgte auch dafür, dass der Friedhof unter umgefallenen Bäumen begraben wurde.

Lesezeit 1 Minute
Noch nicht einmal vor den Toten hat der gewaltige Sturm, der am Mittwochabend über den Westerwald fegte und in vielen Regionen sehr große Schäden angerichtet hat, halt gemacht: Im Meudter Ortsteil Dahlen riss der überaus starke Wind nicht nur so manches Dach von den Häusern und verstreute die Teile teils Hunderte Meter weit über Wiesen und Äcker, sondern verwüstete auch den Dorffriedhof.
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