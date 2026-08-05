Landratswahl im Westerwald
Gesundheitsversorgung liegt allen Kandidaten am Herzen
Peter Flies, Ärztlicher Direktor des Standorts Selters, und Geschäftsführer Guido Wernert enthüllen den Schriftzug „Evangelische
Peter Flies, Ärztlicher Direktor des Standorts Selters, und Geschäftsführer Guido Wernert enthüllen den Schriftzug „Evangelisches Klinikum Westerwald“ am Haupteingang des Selterser Krankenhauses. Immer mehr Standorte schließen sich zu Verbünden zusammen.
Katrin Maue-Klaeser

Wir haben gefragt, wie die Bewerber um den Chefsessel im Westerwälder Kreishaus die medizinische Fürsorge für die Bürger sichern und verbessern wollen. Die sechs Kandidaten geben darauf unterschiedliche Antworten.

Lesezeit 2 Minuten
Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, welche Möglichkeiten sie auf Kreisebene sehen, die Gesundheitsversorgung der Bürger aufrechtzuerhalten und zu verbessern.
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