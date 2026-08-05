Wir haben gefragt, wie die Bewerber um den Chefsessel im Westerwälder Kreishaus die medizinische Fürsorge für die Bürger sichern und verbessern wollen. Die sechs Kandidaten geben darauf unterschiedliche Antworten.
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Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, welche Möglichkeiten sie auf Kreisebene sehen, die Gesundheitsversorgung der Bürger aufrechtzuerhalten und zu verbessern.