Aktion in der Töpferstadt Gesundheitstag zeigt: So bleibt man bis ins Alter fit Hans-Peter Metternich 25.09.2025, 16:00 Uhr

i Fit bleiben bis ins hohe Alter. Bewegung ist dafür unerlässlich. Die Gemeindeschwestern plus machen es möglich. Natalia Goldschmied

Wie bleibt man bis ins hohe Alter fit? Antworten auf diese Frage bieten die Senioren- und Gesundheitstage, die Anfang Oktober in Naurort und Ransbach-Baumbach auf dem Programm stehen. Geboten wird aber noch viel mehr.

Unter dem Motto „Senioren- und Gesundheitstag“ bieten die Gemeindeschwestern plus von Ransbach-Baumbach und das Netzwerk „Lichtblick in Nauort“ am Mittwoch, 1. Oktober, von 12 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Nauort und am Donnerstag, 2. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle der Töpferstadt jeweils einen „Gesundheitstag“ an.







