Aktion in der Töpferstadt
Gesundheitstag zeigt: So bleibt man bis ins Alter fit
Fit bleiben bis ins hohe Alter. Bewegung ist dafür unerlässlich. Die Gemeindeschwestern plus machen es möglich.
Natalia Goldschmied

Wie bleibt man bis ins hohe Alter fit? Antworten auf diese Frage bieten die Senioren- und Gesundheitstage, die Anfang Oktober in Naurort und Ransbach-Baumbach auf dem Programm stehen. Geboten wird aber noch viel mehr.

Lesezeit 3 Minuten
Unter dem Motto „Senioren- und Gesundheitstag“ bieten die Gemeindeschwestern plus von Ransbach-Baumbach und das Netzwerk „Lichtblick in Nauort“ am Mittwoch, 1. Oktober, von 12 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Nauort und am Donnerstag, 2. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle der Töpferstadt jeweils einen „Gesundheitstag“ an.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region