Vielfalt in Bad Marienberg
Gesundheitsmesse nimmt Fitness in den Blick
Blutdruckmessen gehört auch dazu. Bei der Gesundheitsmesse in Bad Marienberg gab es ein reichhaltiges Angebot rund um die körperliche Fitness.
Röder-Moldenhauer

Die Themen Gesundheit, Bewegung, Wohlbefinden und ein aktives Leben standen im Mittelpunkt der 19. Gesundheitsmesse in Bad Marienberg. Und das Angebot der von Stadt und Kneipp-Verein organisierten Veranstaltung konnte sich sehen lassen.

Die 19. Gesundheitsmesse im Forum des Schulzentrums in Bad Marienberg war ein großer Erfolg. Die Messe, die von der Stadt und dem Kneipp-Verein Bad Marienberg organisiert und ausgerichtet wird, stand in diesem Jahr unter dem Motto „Fit für heute – stark für morgen“.

