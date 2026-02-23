Vielfalt in Bad Marienberg Gesundheitsmesse nimmt Fitness in den Blick Mariam Nasiripour 23.02.2026, 19:44 Uhr

i Blutdruckmessen gehört auch dazu. Bei der Gesundheitsmesse in Bad Marienberg gab es ein reichhaltiges Angebot rund um die körperliche Fitness. Röder-Moldenhauer

Die Themen Gesundheit, Bewegung, Wohlbefinden und ein aktives Leben standen im Mittelpunkt der 19. Gesundheitsmesse in Bad Marienberg. Und das Angebot der von Stadt und Kneipp-Verein organisierten Veranstaltung konnte sich sehen lassen.

Die 19. Gesundheitsmesse im Forum des Schulzentrums in Bad Marienberg war ein großer Erfolg. Die Messe, die von der Stadt und dem Kneipp-Verein Bad Marienberg organisiert und ausgerichtet wird, stand in diesem Jahr unter dem Motto „Fit für heute – stark für morgen“.







