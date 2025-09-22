Verkehrsführung geändert Gesperrte Tiefgaragenzufahrt verwirrt Montabaurs Gäste 22.09.2025, 20:00 Uhr

i Auch das "Durchfahrt verboten"-Schild an der Sperrbake hält nicht jeden Autofahrer davon ab, im Steinweg von oben verkehrt in die Tiefgaragenausfahrt hineinzufahren. Katrin Maue-Klaeser

Vor allem auswärtige Autofahrer kommen offenbar nicht mit der Sperrung der Tiefgaragenzufahrt „Altstadt I“ in Montabaur klar: Während des Schustermarkts mit geänderter Verkehrsführung, aber auch jetzt trotz des Durchfahrtsverbots fahren sie falsch.

Rechtzeitig zum Schustermarkt hatte die Verbandsgemeinde Montabaur die Tiefgaragenzufahrt „Altstadt I“ gesperrt. Wegen des schlechten baulichen Zustands der darunter liegenden Stadtbachverrohrung soll der Autoverkehr von der Überfahrt ferngehalten werden, bis der Kanal darunter abgesichert ist.







