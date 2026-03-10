Leerstand in Montabaur angehen Geschäftsmann möchte Stadt genossenschaftlich retten Katrin Maue-Klaeser 10.03.2026, 18:00 Uhr

i Der frühere Fleischmarkt Hermes in der Montabaurer Kirchstraße steht seit Jahren leer. Andere Geschäfte sind innerhalb der Stadt umgezogen, bleiben der Kundschaft erhalten, doch ihre früheren Lokale stehen vielfach leer. Franziska Bock

Fotograf Olaf Nitz betreibt selbst Stadtmarketing. Der Anlieger der Bahnhofstraße hat Vorschläge, um dem Leerstand in Montabaur entgegenzutreten. Dazu würde er gern die Genossenschaftsakademie auf dem Schloss einbinden.

Die Leerstände in der Innenstadt von Montabaur machen den (verbliebenen) Geschäftsleuten ebenso viele Sorgen wie dem Citymanager Oliver Krämer, Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und dem gesamten Stadtrat. Fotograf Olaf Nitz ist einer der an der Ladenstraße ansässigen Geschäftsleute.







