VG Rennerod investiert gezielt Gerrit Müller: Wir setzen bewusst Prioritäten

i Bürgermeister Gerrit Müller setzt auf finanzielle Grundsätze. Dazu zählt, dass man nur so viel ausgibt, wie man hat, und langfristig zu handeln, damit kein Investistionsstau entsteht. Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Verbandsgemeinde Rennerod steht finanziell auf guten Füßen und braucht keine Kredite, um ihre Vorhaben realisieren zu können. Dabei geht es 2026 um eine Summe von 4,7 Millionen Euro.

Die Verbandsgemeinde (VG) Rennerod steht finanziell gut da. Ihr Erfolgsrezept: Eine solide Finanzlage, planvolles investieren, nicht alles auf einmal machen, Prioritäten setzen. „Wir können alle unsere Hausaufgaben leisten, investieren in Schulen, Brandschutz, Flächennutzungsplanung, Wasserversorgung und Abwasserbereich“, sagt Bürgermeister Gerrit Müller.







