Juristischer Erfolg für die Ortsgemeinde Höhn: Diese hatte einen Normenkontrollantrag gegen die von der SGD Nord erstellte Wasserschutzgebietsverordnung Stollen Alexandria gestellt. Das OVG hat jetzt zahlreiche Fehler in der Verordnung festgestellt.
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Jahrelang wurde im oberen Westerwald intensiv über die unbefristete Wasserschutzverordnung Stollen Alexandria diskutiert. Im April 2024 erfolgte dann trotz anhaltender Kritik am Verfahren der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord die offizielle Ausweisung des Schutzgebietes.