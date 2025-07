Kein Wasser im Wiesensee und kein Wiederanstauen des Gewässers in Sicht: Die weiterhin trüben Aussichten bedeuten nun das Aus für das Café Seewies. Am 3. August wird der Gastronomiebetrieb seine Türen schließen. Diese bittere Entscheidung trifft Geschäftsführer Markus Mühlenhaupt mitten in der Hauptsaison, in der eigentlich reger Betrieb am Wiesensee herrschen müsste. Seit dem Ablassen des Gewässers 2022 kommen jedoch kaum noch Besucher. Selbst an den Wochenenden und bei gutem Wetter sind die Parkplätze fast leer.

Die Geschäftsaufgabe fällt in eine Zeit, in der die Kommunalpolitik eigentlich Aufbruchsstimmung erzeugen wollte. Erst kürzlich beschloss der Westerburger Verbandsgemeinderat, den trockenen See im kommenden Jahr entschlammen zu lassen. So soll künftig das starke Algenwachstum eingedämmt werden, das vor dem Ablassen des Wassers für Probleme sorgte. Doch genau diese Entscheidung war für das Café Seewies der letzte Sargnagel, denn damit ist klar, dass es frühstens 2027 wieder eine Sommersaison am Wiesensee geben wird.

i Das Café am Wiesensee wird ab August leerstehen. Thorsten Ferdinand

Mühlenhaupt wirkt verbittert, wenn er über das Thema spricht. Als er das Café Seewies vor 3,5 Jahren übernahm, wusste er zwar schon, dass das Wasser demnächst abgelassen wird. Er hätte jedoch nie damit gerechnet, dass sich die Sanierung so lange hinzieht, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Café sei nicht der einzige Betrieb, der unter dieser Situation leidet. Der benachbarte Grill- und Biergarten am Wiesensee ist bereits geschlossen, und auch die Übernachtungszahlen in der Region seien zurückgegangen. Einen oder zwei Sommer ohne Touristen hätte die Gastronomie am Wiesensee wohl durchhalten können, meint er – aber keine vier, fünf oder noch mehr Jahre. Das sei wirtschaftlich einfach nicht möglich.

„Drei Jahre ohne Wasser im See, ohne Touristen, ohne Spaziergänger – das war für das Café schlicht nicht mehr tragbar.“

Markus Mühlenhaupt.

Wehmütig erinnert sich der Inhaber an die Zeiten vor dem Ablassen des Wassers. Die Besucher des Wiesensees kamen teilweise sogar aus Köln oder Frankfurt. An den Wochenenden im Sommer sei der Andrang so groß gewesen, dass man manchmal keinen Sitzplatz in der Gastronomie mehr fand und für ein Getränk oder ein Stück Kuchen anstehen musste. „Es war immer etwas los“, so Mühlenhaupt, der zuvor Inhaber des Campingplatzes war.

Nach dem Ablassen des Wassers brachen die Besucherzahlen ein. Das Café Seewies öffnete nur noch an den Wochenenden, weil es sich werktags gar nicht lohnte. Aber auch samstags und sonntags war zuletzt meist so wenig Betrieb, dass Mühlenhaupt einen Großteil des beim Bäcker gekauften Kuchens verschenken musste. „Vor dem Ablassen des Wassers haben wir noch selbst gebacken“, berichtet er.

i Kein Wasser in Sicht: Auch die Boote am Wiesensee liegen trocken. Thorsten Ferdinand

Der Inhaber versuchte, mit Veranstaltungen Besucher anzulocken. Die Anmeldezahlen für ein geplantes Spanferkel-Grillen waren bei den ersten beiden Anläufen jedoch so niedrig, dass er das Vorhaben wieder absagen musste. „Beim dritten Versuch kamen dann ungefähr 20 Leute, aber auch das ist natürlich zu wenig“, erklärt Mühlenhaupt. Zu guten Zeiten zählte der Betrieb an den Wochenenden Hunderte von Besuchern.

Selbst für Familien- oder Betriebsfeiern sei das Café zuletzt kaum noch gebucht worden, ergänzt der Inhaber. Der Wiesensee war einmal eine schöne Kulisse für Hochzeitsfotos. An einer wilden Wiese wolle sich natürlich kein Hochzeitspaar fotografieren lassen, bringt es der Geschäftsführer auf den Punkt.

i Der trockene See zieht kaum noch Besucher an, wei ein Blick über den Parkplatz vor der geöffneten Tourist-Info zeigt. Thorsten Ferdinand

Von Politik und Verwaltung ist Mühlenhaupt enttäuscht. Er hat den Eindruck, dass das Thema nicht mit dem nötigen Nachdruck bearbeitet wird. Dass der Wiesensee entschlammt werden muss, sei schließlich schon seit über 20 Jahren bekannt. Darum gekümmert habe man sich aber erst, als der See wegen einer defekten Stauklappe schon zwei Jahre trocken lag.

Als Mühlenhaupt kürzlich anfragte, ob er einen Zuschuss aus der Wirtschaftsförderung zur Überbrückung der Durststrecke erhalten könne, habe er eine Abfuhr kassiert. Stattdessen werde der See ohne Wasser demnächst zum zweiten Mal für einen sechsstelligen Euro-Betrag gemäht, schimpft er. „Für mich ist derzeit keine Perspektive erkennbar“, so sein Fazit.