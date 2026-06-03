Parkplatzmangel an der B255 Geplanter Lidl: Künftig noch weniger Lkw-Stellplätze? Thorsten Ferdinand 03.06.2026, 19:00 Uhr

i Die wenigen Lkw-Parkplätze an der Industriestraße in Heiligenroth sind fast immer belegt. Thorsten Ferdinand

Für Lkw-Fahrer ist es oft schwierig, einen Parkplatz für eine Ruhepause zu finden. Das gilt auch im Bereich des Industriegebiets Heiligenroth. Durch den geplanten Bau eines neuen Lidl-Markts könnten dort in Zukunft sogar noch Parkplätze wegfallen.

Wenn der Lebensmittel-Discounter Lidl einen neuen Einkaufsmarkt in Heiligenroth baut, werden einige Parkflächen neben der Kaufland-Filiale wegfallen, darunter möglicherweise auch die Lkw-Stellplätze an der Industriestraße. Mit dieser Problematik sollten sich die kommunalpolitischen Gremien rechtzeitig befassen, mahnte VG-Ratsherr Thomas Seel (FWG) unlängst in einer Ausschusssitzung.







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