Die Nauorter wählen am 30. November den neuen Ortsbürgermeister. Im Gemeinderat sind drei Beigeordnete gewählt worden, die sich bis dahin die Aufgaben teilen. Vom Kreis gab es jetzt aber alarmierende Nachrichten: Der Kita-Neubau ist in Gefahr.
Es gibt gute, aber auch alarmierende Neuigkeiten für Nauort. Nach dem plötzlichen Rücktritt des bisherigen Ortsbürgermeisters Horst-Jürgen Freisberg, der persönliche Angriffe und Blockadepolitik als Gründe für diesen Schritt anführte, ist der Gemeinderat vor Kurzem erstmals wieder zusammengekommen.