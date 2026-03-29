Nister-Aue bei Marienstatt
Geplante Renaturierung sorgt für intensive Diskussion
Im Namen des Landes plant die Stiftung Natur und Umwelt (SNU) die Renaturierung der Nister im Bereich der gut 20 Hektar großen A
Im Namen des Landes plant die Stiftung Natur und Umwelt (SNU) die Renaturierung der Nister im Bereich der gut 20 Hektar großen Aue bei Marienstatt. Doch das Vorhaben ist umstritten.
Röder-Moldenhauer

Ist die geplante Renaturierung der gut 20 Hektar großen Nister-Aue bei Marienstatt ökologisch sinnvoll oder nicht? Die Antworten auf diese Frage gehen teils weit auseinander. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Diskussion um die geplante Renaturierung der gut 20 Hektar großen Nister-Aue bei Marienstatt geht weiter. Während die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Verbandsgemeinderat Hachenburg die Kritik von Bürgermeisterin Gabriele Greis an der Art der Kommunikation der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz bei diesem Projekt zwar als „gerechtfertigt“ erachtet, kann sie die ebenfalls vorgebrachte Kritik am Konzept selbst nicht ...

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