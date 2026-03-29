Nister-Aue bei Marienstatt Geplante Renaturierung sorgt für intensive Diskussion Nadja Hoffmann-Heidrich 29.03.2026, 08:00 Uhr

i Im Namen des Landes plant die Stiftung Natur und Umwelt (SNU) die Renaturierung der Nister im Bereich der gut 20 Hektar großen Aue bei Marienstatt. Doch das Vorhaben ist umstritten. Röder-Moldenhauer

Ist die geplante Renaturierung der gut 20 Hektar großen Nister-Aue bei Marienstatt ökologisch sinnvoll oder nicht? Die Antworten auf diese Frage gehen teils weit auseinander.

Die Diskussion um die geplante Renaturierung der gut 20 Hektar großen Nister-Aue bei Marienstatt geht weiter. Während die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Verbandsgemeinderat Hachenburg die Kritik von Bürgermeisterin Gabriele Greis an der Art der Kommunikation der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz bei diesem Projekt zwar als „gerechtfertigt“ erachtet, kann sie die ebenfalls vorgebrachte Kritik am Konzept selbst nicht ...







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