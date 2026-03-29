Ist die geplante Renaturierung der gut 20 Hektar großen Nister-Aue bei Marienstatt ökologisch sinnvoll oder nicht? Die Antworten auf diese Frage gehen teils weit auseinander.
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Die Diskussion um die geplante Renaturierung der gut 20 Hektar großen Nister-Aue bei Marienstatt geht weiter. Während die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Verbandsgemeinderat Hachenburg die Kritik von Bürgermeisterin Gabriele Greis an der Art der Kommunikation der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz bei diesem Projekt zwar als „gerechtfertigt“ erachtet, kann sie die ebenfalls vorgebrachte Kritik am Konzept selbst nicht ...