Vor allem Schutz für Wildkatze Geplante A3-Grünbrücke bei Oberhaid wird 50 Meter breit 29.10.2025, 18:00 Uhr

i So ähnlich könnte die Wildbrücke bei Oberhaid über der A3 nach ihrer Fertigstellung aussehen. Hier zu sehen ist die Grünbrücke, die die A71 nahe der Anschlußstelle Stadtilm überspannt. Michael Reichel. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Neues Stück Natur über der A3: Bei Oberhaid soll eine 50 Meter breite Grünbrücke entstehen, die Lebensräume wieder verbindet. Besonders die Wildkatze soll davon profitieren. Das Projekt gilt als Meilenstein für den Naturschutz entlang der Autobahn.

Ein wichtiger Schritt für den Naturschutz entlang der A3 steht bevor: 2026 oder 2027 soll mit dem Bau einer Grünbrücke bei Oberhaid begonnen werden. Das Projekt wird von der Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes realisiert und dient der Wiedervernetzung von Lebensräumen, die bislang durch die Autobahn zerschnitten waren.







