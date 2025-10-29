Neues Stück Natur über der A3: Bei Oberhaid soll eine 50 Meter breite Grünbrücke entstehen, die Lebensräume wieder verbindet. Besonders die Wildkatze soll davon profitieren. Das Projekt gilt als Meilenstein für den Naturschutz entlang der Autobahn.
Ein wichtiger Schritt für den Naturschutz entlang der A3 steht bevor: 2026 oder 2027 soll mit dem Bau einer Grünbrücke bei Oberhaid begonnen werden. Das Projekt wird von der Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes realisiert und dient der Wiedervernetzung von Lebensräumen, die bislang durch die Autobahn zerschnitten waren.